Экс-советнику Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его увольнения передали план по снятию санкций с России, пишет « Украинская правда » со ссылкой на New York Times . По данным газеты, план разработан украинским депутатом Андреем Артеменко и предполагает проведение в Украине референдума по вопросу передачи России Крыма в аренду.



Андрей Артеменко. Скриншот видео 112.ua

По данным The New York Times, за неделю до отставки Майкла Флинна с поста советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности, ему передали предложение, в котором «излагался способ» снятия санкций с России.

По данным американской газеты, документ, предполагающий «мирный план для России и Украины», «продвигали» юрисконсульт Трампа и его бизнес-партнер Майкл Коэн и Феликс Сатер, а также украинский депутат из Радикальной партии Ляшко Андрей Артеменко, который выступил автором предложения.

План предполагает «вывод всех российских сил из восточной Украины». Кроме того, в Украине предлагается провести референдум по вопросу передачи Крыма России в аренду на срок в 50 или 100 лет.

Но предложение содержит больше чем план урегулирования на Донбассе. Артеменко утверждает, что у него есть доказательства коррумпированности президента Украины Петра Порошенко, которые должны помочь сместить его с должности. Артеменко заявил, что он получил одобрение своего плана со стороны помощников президента России Владимира Путина.

«Многие назовут меня российским агентом, американским агентом, агентом ЦРУ. Но как вы найдете хорошее решение между нашими странами, если мы не будем разговаривать?» — цитирует NYT Андрея Артеменко, который хоть и является членом фракции Радикальной партии Ляшко, но имеет свою партию «Солидарность правых сил».

Инициативу Артеменко прокомментировал NYT посол Украины в США Валерий Чалый. Артеменко, по его словам, «не уполномочен представлять от имени Украины альтернативные мирные планы каким-либо зарубежным правительствам, включая американскую администрацию». Говоря о предложении отдать Крым России в аренду, Чалый отметил, что это «грубое нарушение конституции». Такие идеи могут предлагаться «только теми, кто открыто или тайно представляет российские интересы», подчеркнул он.

Именно такой реакцией украинской стороны, подчеркивает NYT, и может объясняться то, почему проект Артеменко включает распространение «компромата» на Порошенко и его ближайших соратников.

Коэн и Сатер отметили, что предложение с Трампом не обсуждали. Коэн рассказал, что ожидал от Флинна ответа, однако тот был уволен. Теперь они втроем вместе с Артеменко, как пишет газета, надеются на то, что на предложенный план обратит внимание новый советник Трампа по национальной безопасности.