Над Оровилльской плотиной, самой высокой в США, снова сгущаются тучи.

Плотина, построенная в 1968 году и имеющая в высоту 234 метра, предназначена для сбора дождевых и снеговых вод и контролируемого спуска их в реку Фезер, а также для питания турбин небольшой ГЭС.

Это гидротехническое сооружение находится в западных предгорьях Сьерра-Невады в 120 км к северо-западу от калифорнийской столицы Сакраменто.

В конце прошлой недели уровень воды в водохранилище, носящем название Оровилльское озеро, поднялся в результате ливней на недопустимую высоту, и операторы начали сбрасывать ее в главный водосброс. Это километровый бетонированный желоб с затворами, ведущий вниз к реке.



Вода из запасного слива была направлена прямо на склон. Фото: Reuters

Затем в дне желоба образовался пролом (непосредственные причины этого пока не установлены). Пролом быстро достиг 100 метров в ширину, и в 20 часов по местному времени в прошлое воскресенье (в Старом свете уже наступило утро понедельника) воду впервые почти за полвека стали сбрасывать в аварийный водосброс, из которого она хлестала прямо на каменистый склон холма.

Второй водосброс тоже начал быстро приходить в негодность, на склоне холма образовалась стремительно разрастающаяся рана, и в прошлое воскресенье власти отдали приказ об эвакуации жителей городков к югу от плотины.

На дорогах образовались пробки, поскольку угрожаемую зону должны были покинуть 188 тысяч человек.



Беженцев размещали в школах и других общественных зданиях. Фото: Reuters

Большинство бежали на своих машинах, а глубоких стариков и безлошадную бедноту вывозили на автобусах. Беженцев размещали на раскладушках в школах и других общественных зданиях.

Газеты снова заговорили о необходимости модернизации местных траспортных артерий, в частности, расширении ключевой автострады с двух до четырех полос. Речь идет о многомиллионных проектах, деньги на которые найдутся не завтра.

Например, одно только расширение автострады оценивается в 300 млн долларов. Городок Оровилль, лежащий в нескольких километрах южнее плотины его имени, и его соседи просят об этом с 1990-х, но пока не допросились.

Местные власти также хотели бы завести более эффективные средства оповещения о ЧП. Оровилль раньше пользовался для этого сиренами гражданской обороны, но деньги иссякли и на них.

В последние годы федеральное правительство засекретило планы эвакуаций и борьбы с чрезвычайными ситуациями на крупных плотинах.



Проведенное еще в 2013 году исследование показало, что в случае прорыва плотины в зоне затопления окажутся почти 9 тыс. жителей Оровилля. Фото: Reuters

В мае 2013 года исследование, заказанное властями местного графства Бьют, показало, что в случае прорыва плотины в зоне затопления окажутся почти 9 тыс. жителей Оровилля.

Хотя новости о потопе на севере Калифорнии и эвакуации почти 200 тысяч жителей кричали с экранов и газетных полос и кратковременно перебили ковровое освещение трудовых будней Дональда Трампа, самой плотине прорыв, по словам экспертов, никогда не угрожал. Но вот окончательный крах водосбросов обрушил бы на ниже лежащую местность водяной вал изрядной высоты.

Ко вторнику операторам удалось сбросить из водохранилища достаточно воды, чтобы опасность миновала, и власти разрешили эвакуированным вернуться, но предупредили, чтобы те были готовы сняться с места по первому сигналу.

Это предупреждение может пригодиться в следующие пару дней, потому что в ночь с субботы на воскресенье синоптики предсказывали в Северной Калифорнии новые проливные дожди.

Как говорят эксперты, уровень воды в озере Оровилль сейчас опустился достаточно низко, чтобы в нем освободилось место для ожидаемого пополнения.

Больше недели с вертолетов и с гигантских желтых самосвалов в проломы водосбросов сбрасывались большие белые мешки, набитые камнями, и сваливались тонны породы, так что брешь, видимо, залатали.

Но береженого Бог бережет, и обыватели к югу от плотины, наверное, спят сегодня плохо.