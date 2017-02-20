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Трамп назначил нового советника по нацбезопасности
20.02.2017 23:28 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп объявил, что пост его советника по национальной безопасности займет генерал Герберт Реймонд Макмастер. Об этом сообщает
До этого Макмастер служил на различных командных должностях в армии Соединенных Штатов, участвовал в операциях в Афганистане и Ираке.
В свою очередь, отставной генерал Кит Келлог, который с момента ухода Майкла Флинна временно исполнял обязанности советника, будет руководить аппаратом Совета национальной безопасности США.
Флинн подал в
Трамп отставку одобрил. Позднее Флинн уточнил, что в разговоре с Кисляком обсуждал не санкции, а высылку из США 35 российских дипломатов.
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До этого Макмастер служил на различных командных должностях в армии Соединенных Штатов, участвовал в операциях в Афганистане и Ираке.
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