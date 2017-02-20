Российское правительство запретит оборот в стране отдельных товаров, ввезенных из государств — партнеров по ЕАЭС. Для россиян это может означать запрет на покупку так называемых санкционных продуктов.





Правительство получит право запрещать оборот в России товаров, поступающих из других стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС, объединяет Россию, Беларусь, Казахстан, Армению и Кыргызстан). Соответствующий законопроект подготовлен Минфином; в понедельник, 13 февраля, его одобрила правительственная комиссия по законотворческой деятельности, сказал РБК участник заседания и подтвердила пресс-служба Минфина. Правительство не объявляло об одобрении документа комиссией.

Под запрет могут попасть товары, которые ввозятся в страны — союзницы России из третьих государств по правилам, отличным от принятых в ЕАЭС и России, следует из законопроекта (есть у РБК). Речь идет, в частности, о товарах, в отношении которых в других странах ЕАЭС действуют заниженные ввозные пошлины либо их импортерам предоставляются не предусмотренные в ЕАЭС льготы. Кроме того, правительство сможет запретить оборот товаров, ввоз которых в Россию из третьих стран запрещен или ограничен, и «иные категории товаров, определяемых указами президента России», сказано в законопроекте.

Цель документа — запрет на сбыт товаров из стран Всемирной торговой организации (ВТО), поступающих в Россию через территории государств — союзников по ЕАЭС, в первую очередь через Казахстан, а также санкционных товаров, пояснил РБК федеральный чиновник. Сейчас торговые условия России (членство в ВТО, санкции и контрсанкции, ограничения в отношении Украины и Турции) не согласуются с торговыми условиями других стран ЕАЭС, и это неправильно, говорит РБК директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель. Несовпадение правил по ввозу из третьих стран внутри Таможенного союза рано или поздно должно быть устранено, объясняет он.

Запрет на оборот в России указанных товаров поможет «обеспечить единые на всей ее территории условия оборота товаров, независимо от используемых хозяйствующими субъектами способов их поставки», подтверждает пояснительная записка к законопроекту. По мнению авторов, законопроект соответствует договору о создании ЕАЭС. Как законопроект согласуется с предусмотренной этим договором гарантией на свободу передвижения товаров внутри ЕАЭС, авторы документа не поясняют. РБК обратился за комментарием в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), но не получил ответа на момент публикации.

Что не так с Казахстаном

Казахстан вынужденно снизил ввозные пошлины на большое количество товаров после вступления в ВТО в конце 2015 года. Средняя ставка таможенного тарифа для Казахстана сократилась до 6,5% по сравнению с 10,4% в ЕАЭС. В 2017 году сниженные по сравнению с единым таможенным тарифом ЕАЭС пошлины действуют в Казахстане в отношении 1914 товаров, говорила в интервью «Коммерсанту» министр торговли ЕЭК Вероника Никишина. По таким пошлинам ввозится примерно треть от объема товаров, которые идут в Казахстан из Китая, — именно китайские товары в основном и будет затрагивать законопроект Минфина, отмечает Кнобель. В частности, заниженными ввозными пошлинами облагаются рыба и продукты животного происхождения, молочная и фармацевтическая продукция, сельхозтовары, оборудование и транспортные средства. Остальные страны ЕАЭС опасались реэкспорта заведомо более дешевых товаров на свои территории, и Казахстан обещал не допустить этого: предпринимателей, которые планируют вывозить такие товары в другие страны союза, обязали платить за них по ставкам, принятым в ЕАЭС. Но из-за отсутствия таможенного контроля на границе товары по сниженным ставкам все равно ввозятся в Россию, сообщали «Ведомости» в декабре 2016 года.

«Все бы ничего, но в условиях отсутствия таможенной границы администрировать эти различия технически становится все сложнее. И фактически этот законопроект — некая формализация желания российских властей отслеживать и правильно администрировать эти различия», — рассуждает Кнобель. Сейчас в ЕАЭС действует договоренность, что товары, ввозимые в тот же Казахстан по заниженной пошлине, облагаются дополнительной пошлиной, которая идет в бюджет союза, напоминает он. Законопроект Минфина даст правительству возможность пресекать движение тех товаров, которые не прошли подобной процедуры, хотя и должны были.

Российские чиновники не раз жаловались и на реэкспорт товаров из Беларуси. Претензии, как правило, касались реэкспорта санкционных продуктов. В сентябре 2016 года замгенпрокурора России Владимир Малиновский обратил внимание, что в 2015 году Беларусь ввезла в Россию в пять раз больше яблок , чем вырастила (яблоки включены в санкционнный перечень, российские чиновники подозревали, что под видом белорусских в Россию ввозятся европейские). Позже аналогичным образом «прославились» креветки , ананасы и прочие экзотические для Беларуси продукты. В декабре 2016 года в интервью РБК руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил , что белорусские поставщики продуктов часто ведут себя «недобросовестно» и «хотят воспользоваться ситуацией, когда российский рынок закрыли для поставок из ЕС, с Украины».

Кто не ездит, тот не ест

Согласно указу президента Владимира Путина от 6 августа 2014 года, в Россию запрещен лишь ввоз продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции, — США, Канады, Австралии, стран ЕС. Но оборот санкционных товаров на территории России указом формально не запрещен. Власти не в первый раз обращают внимание на это: 1 февраля Роспотребнадзор опубликовал для общественного обсуждения законопроект о штрафах от 3 тыс. до 100 тыс. руб. за хранение, транспортировку и продажу санкционных товаров в России. Наказание не грозит россиянам, которые ввозят до 5 кг запрещенных продуктов для личного пользования, заверяли тогда в Роспотребнадзоре.

Законопроект Минфина сохраняет за гражданами право ввозить санкционные продукты в Россию, но предполагает введение запрета на покупку таких продуктов внутри страны. Впрочем, содержание запретов правительство будет определять в каждом случае отдельно, отмечает федеральный чиновник.

В этом вопросе принципиальных изменений не будет, заверяет Кнобель. Если сейчас белорусские товары, имеющие признаки ввезенных из третьих стран, запрещает Россельхознадзор, обосновывая это несоответствием санитарным требованиям, то теперь будет действовать более честная схема: товары (при наличии рисков, что их импортируют из других государств) своим решением сможет запретить правительство.