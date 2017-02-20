Непризнанная Нагорно-Карабахская республика сменит название на республику Арцах. Такую поправку к Конституции на референдуме, прошедшем в Нагорном Карабахе 20 февраля, одобрили почти 88 процентов проголосовавших.



Фото: Владимир Кезлинг

В новой Конституции будет закреплено название республика Арцах наравне с ним будет использоваться и «Нагорно-Карабахская республика».

Другие поправки к Конституции, одобренные на референдуме, предполагают переход от парламентско-президентской к президентской форме правления в непризнанной республике.

Пост премьер-министра в Нагорном Карабахе будет отменен. Правительство будет состоять из государственного министра и министров. Государственный министр будет координировать деятельность министров, которые назначаются президентом республики.

Арцах — древнее армянское название Карабаха. Вынося вопрос о закреплении этого наименования в Конституции власти Нагорного Карабаха заявляли о «возврате к подлинному, историческому названию».

Нагорно-Карабахская республика была провозглашена в сентябре 1991 года. В декабре того же года был проведен референдум о независимости. Результаты референдума и провозглашение независимости Нагорного Карабаха в мире признаны не были.

В 1991—1994 годах между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, поддерживаемым Арменией, произошел вооруженный конфликт. В мае 1994 года было заключено соглашение о прекращении огня, которое действует до сих пор, хотя стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в его нарушении.