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Жители Нагорного Карабаха проголосовали за смену названия республики
21.02.2017 11:40 — Новости Мира | Tut.by
Непризнанная Нагорно-Карабахская республика сменит название на республику Арцах. Такую поправку к Конституции на референдуме, прошедшем в Нагорном Карабахе 20 февраля, одобрили почти 88 процентов проголосовавших.
В новой Конституции будет закреплено название республика Арцах наравне с ним будет использоваться и «Нагорно-Карабахская республика».
Другие поправки к Конституции, одобренные на референдуме, предполагают переход от парламентско-президентской к президентской форме правления в непризнанной республике.
Пост премьер-министра в Нагорном Карабахе будет отменен. Правительство будет состоять из государственного министра и министров. Государственный министр будет координировать деятельность министров, которые назначаются президентом республики.
Арцах — древнее армянское название Карабаха. Вынося вопрос о закреплении этого наименования в Конституции власти Нагорного Карабаха
Нагорно-Карабахская республика была провозглашена в сентябре 1991 года. В декабре того же года был проведен референдум о независимости. Результаты референдума и провозглашение независимости Нагорного Карабаха в мире признаны не были.
В 1991—1994 годах между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, поддерживаемым Арменией, произошел вооруженный конфликт. В мае 1994 года было заключено соглашение о прекращении огня, которое действует до сих пор, хотя стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в его нарушении.
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В новой Конституции будет закреплено название республика Арцах, наравне с ним будет использоваться и "Нагорно-Карабахская республика".
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