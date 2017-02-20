﻿ Министры обороны Великобритании и России обменялись колкостями. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Министры обороны Великобритании и России обменялись колкостями

21.02.2017 14:22 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На конференции по безопасности в Мюнхене несколько дней назад министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что Россия, контактируя с командующим национальной армией Ливии Халифой Хафтаром, проверяет НАТО на прочность.

«Мы не хотим, чтобы медведь совал туда свои лапы», — цитирует газета Telegraph выдержку из выступления Фэллона на Мюнхенской конференции по безопасности.

Министр обороны России Сергей Шойгу 21 февраля прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона о том, что Запад не хочет, чтобы «медведь совал свои лапы в Ливию», передает ТАСС.

«Ну если продолжать „звериную“ тему… Что у них на гербе, лев, кажется? Есть такая старая пословица: все львы — кошки, но не все кошки — львы. Пусть каждый разбирается в своих делах сам. И мы не думаем, что в их зоопарке вырос зверь, который может указывать медведю», — сказал Шойгу, отвечая на вопросы студентов МГИМО.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр обороны России Сергей Шойгу 21 февраля прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона о том, что Запад не хочет, чтобы "медведь...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Врачи не смогли определить причину смерти брата Ким Чен Ына
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика