На конференции по безопасности в Мюнхене несколько дней назад министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что Россия, контактируя с командующим национальной армией Ливии Халифой Хафтаром, проверяет НАТО на прочность.

«Мы не хотим, чтобы медведь совал туда свои лапы», — цитирует газета Telegraph выдержку из выступления Фэллона на Мюнхенской конференции по безопасности.

Министр обороны России Сергей Шойгу 21 февраля прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона о том, что Запад не хочет, чтобы «медведь совал свои лапы в Ливию», передает ТАСС .

«Ну если продолжать „звериную“ тему… Что у них на гербе, лев, кажется? Есть такая старая пословица: все львы — кошки, но не все кошки — львы. Пусть каждый разбирается в своих делах сам. И мы не думаем, что в их зоопарке вырос зверь, который может указывать медведю», — сказал Шойгу, отвечая на вопросы студентов МГИМО.