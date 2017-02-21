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Скотланд-Ярд впервые возглавила женщина
22.02.2017 19:30 — Новости Мира | Tut.by
Комиссаром лондонской службы столичной полиции (Скотланд-Ярда) назначена Крессида Дик. Она стала первой женщиной на этом посту за 188 лет существования подразделения, пишет
На пост, помимо Дик, претендовали председатель Национального совета начальников полиции Великобритании Сара Торнтон, главный констебль полиции Эссекса Стивен Кавана и помощник комиссара Скотланд-Ярда Марк Роули, пишет
Крессиде Дик 56 лет. Она более 30 лет служила в полиции, с 2011-го по 2015 год была помощником комиссара, отвечая за контртеррористическое направление деятельности Скотланд-Ярда. Последние два года она занимала в МИД высокопоставленную должность, связанную со сферой безопасности, пишет
В 2005 году после серии терактов в Лондоне Дик возглавляла операцию, во время которой в метро по ошибке был убит бразильский электрик Жан Шарль де Менезес — полиция приняла его за террориста-смертника. К ответственности ее было решено не привлекать. Родственники де Менезеса
Лондонская служба столичной полиции (Скотланд-Ярд) — крупнейшее полицейское подразделение Великобритании. В обязанности службы входят полицейские функции на территории Большого Лондона (за исключением Сити), а также противодействие терроризму на всей территории страны и охрана королевской семьи и членов правительства.
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Она стала первой женщиной на этом посту за 188 лет существования подразделения
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