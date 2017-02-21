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Скотланд-Ярд впервые возглавила женщина

22.02.2017 19:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Комиссаром лондонской службы столичной полиции (Скотланд-Ярда) назначена Крессида Дик. Она стала первой женщиной на этом посту за 188 лет существования подразделения, пишет The Guardian.


Крессида Дик. Фото: Reuters

На пост, помимо Дик, претендовали председатель Национального совета начальников полиции Великобритании Сара Торнтон, главный констебль полиции Эссекса Стивен Кавана и помощник комиссара Скотланд-Ярда Марк Роули, пишет Би-би-си.

Крессиде Дик 56 лет. Она более 30 лет служила в полиции, с 2011-го по 2015 год была помощником комиссара, отвечая за контртеррористическое направление деятельности Скотланд-Ярда. Последние два года она занимала в МИД высокопоставленную должность, связанную со сферой безопасности, пишет Sky News.

В 2005 году после серии терактов в Лондоне Дик возглавляла операцию, во время которой в метро по ошибке был убит бразильский электрик Жан Шарль де Менезес — полиция приняла его за террориста-смертника. К ответственности ее было решено не привлекать. Родственники де Менезеса призывали мэра Лондона Садика Хана не допустить ее назначения на должность комиссара.

Лондонская служба столичной полиции (Скотланд-Ярд) — крупнейшее полицейское подразделение Великобритании. В обязанности службы входят полицейские функции на территории Большого Лондона (за исключением Сити), а также противодействие терроризму на всей территории страны и охрана королевской семьи и членов правительства.

 
 
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Она стала первой женщиной на этом посту за 188 лет существования подразделения

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