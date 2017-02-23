﻿ Путин и Трамп в виде бабочки. Журнал The New Yorker выйдет с обложкой на русском языке. 21.by
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Путин и Трамп в виде бабочки. Журнал The New Yorker выйдет с обложкой на русском языке

24.02.2017 21:05 — Новости Мира | Tut.by  
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На обложке очередного номера журнала The New Yorker, который выйдет 6 марта 2017 года, название издания будет написано с использованием кириллицы — «The Нью-Йоркер». Главным материалом номера станет статья Эвана Осноса, Дэвида Ремника и Джошуа Яффы «Трамп, Путин и новая холодная война», посвященная вмешательству России в выборы президента США и российско-американским отношениям.


Фото: facebook.com/newyorker

На обложке изображен Владимир Путин в позе Юстаса Тилли — вымышленного денди, изображенного на первой обложке The New Yorker в 1925 году (журнал регулярно пародирует эту обложку — обычно в феврале, когда отмечает очередную годовщину первого выпуска).

«[Автор обложки Барри] Блитт воображает будущее, в котором наш символ превратился в Юстаса Владимировича Тилли, а бабочка, которую тот рассматривает — ни что иное как потрясенный Дональд Трамп», — объяснил журнал.

 
 
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Главным материалом номера станет статья Эвана Осноса, Дэвида Ремника и Джошуа Яффы "Трамп, Путин и новая холодная война", посвященная вмешательству России в выборы...

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