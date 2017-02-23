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Путин и Трамп в виде бабочки. Журнал The New Yorker выйдет с обложкой на русском языке
24.02.2017 21:05 — Новости Мира | Tut.by
На обложке очередного номера
На обложке изображен Владимир Путин в позе Юстаса Тилли — вымышленного денди, изображенного на
«[Автор обложки Барри] Блитт воображает будущее, в котором наш символ превратился в Юстаса Владимировича Тилли, а бабочка, которую тот рассматривает — ни что иное как потрясенный Дональд Трамп», — объяснил журнал.
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