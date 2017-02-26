Как заявил министр здравоохранения Малайзии Субраманьям Сатхасивам, брат лидера Северной Кореи Ким Чон Нам был отравлен большой дозой нервно-паралитического токсина VX и умер в муках в течение 15−20 минут.

Никакое противоядие его бы не спасло, считает министр. По его словам, химическая экспертиза подтвердила результаты вскрытия.

Ранее власти Малайзии объявили, что Ким Чон Нам, брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, был отравлен сильнейшим ядом.







Нервно-паралитический токсин VX причислен ООН к химическому оружию массового поражения. Его называют самым токсичным из всех искусственно синтезированных человеком химикатов.

VX — прозрачная маслянистая жидкость янтарного цвета, без вкуса и запаха, что затрудняет ее обнаружение. Капля токсина, попавшая на кожу, может убить человека за несколько минут.

Вещество изначально разрабатывалось как пестицид, однако из-за своей крайней токсичности не нашло применения.

Следы VX остаются на одежде в течение 30 минут после контакта с ядом.

Оно запрещено Конвенцией по химическому оружию от 1993 года, что означает, что его нельзя производить, а существующие запасы должны быть уничтожены.

Власти Малайзии объявили о завершении проверки терминала аэропорта, где произошло нападение. Специалисты не нашли там следов ядовитых веществ. Полиция объявила аэропорт «безопасной зоной».





Впрочем, и до этого здание аэропорта работало в штатном режиме. Жалоб от пассажиров не поступало.

Не пострадали от контакта с токсином и обе предполагаемые исполнительницы преступления — представители малайзийской полиции считают, что женщинам была дана инструкция немедленно после нападения смыть ядовитую жидкость с рук.

Одна из подозреваемых, гражданка Индонезии Сити Айсия ранее заявила, что думала, будто участвует в розыгрыше .

За то, чтобы брызнуть в лицо Ким Чон Наму неизвестной жидкостью (якобы детским маслом), ей якобы заплатили 90 долларов.

Некоторые эксперты предполагают, что в распоряжении каждой из подозреваемых могли быть различные элементы токсина, сами по себе не приводящие к серьезному отравлению или смерти. Однако в соединении эти элементы превращаются в полноценное сильнодействующее отравляющее вещество, как это и произошло во время нападения на Ким Чон Нама.

Брат северокорейского лидера скончался на прошлой неделе, вскоре после того как в аэропорту Куала-Лумпура ему набросили на голову платок, пропитанный ядовитым веществом.

Двух предполагаемых исполнительниц убийства, женщин с паспортами Индонезии и Вьетнама, следователи задержали сразу. В полиции сообщили также о задержании гражданина Малайзии и 46-летнего жителя Северной Кореи по имени Ри Чон Чхоль.

В число подозреваемых попали также северокорейский дипломат и сотрудник авиакомпании из КНДР.

Кроме того, в розыск объявлены четверо мужчин, которых также подозревают в причастности к этому убийству, однако они, вероятно, уже покинули Малайзию.

Власти Малайзии не утверждают, что КНДР осуществила это убийство, однако, по их словам, за ним определенно стоят граждане Северной Кореи.

КНДР сначала выразила возмущение тем, что тело погибшего не выдали ее посольству в Малайзии.

Позже данные о насильственной смерти Ким Чон Нама и о причастности Северной Кореи к его гибели были подвергнуты в заявлении официального Пхеньяна резкой критике и названы «дикими слухами».