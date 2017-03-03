Число погибших и раненных мирных жителей в результате конфликта на востоке Украины в первые два месяца 2017 года удвоилось по сравнению с ноябрем — декабрем прошлого года, составив 111 человек. Об этом сообщается в обнародованном в субботу отчете Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ), охватывающем период с 1 января по 28 февраля.



Фото: Reuters

«С начала года УВКПЧ (Управление верховного комиссара ООН по правам человека) подтвердило 111 жертв среди мирных жителей (20 убитых и 91 раненый) по сравнению с 51 в ноябре — декабре 2016 года», — говорится в документе. В УКГВ подчеркиваются, что в большинстве случаев люди погибали и получали ранения в результате «обстрелов из артиллерии, танков и систем залпового огня».

Согласно докладу, в общей сложности с начала конфликта на востоке Украины в апреле 2014 года были убиты более 2 тыс. мирных жителей и до 7 тыс. получили ранения. «Это осторожные оценки УВКПЧ, основанные на доступной информации. Полагаем, что реальное число жертв выше», — указывают в ООН.

В докладе гуманитарного управления ООН приводится информация о «повсеместных повреждениях домов и объектов критически важной инфраструктуры, в том числе электросетей, систем водоснабжения (с последствиями для отопления), а также школ и медицинских учреждений». Как отмечают в УКГВ, это «усугубляет страдания и без того уязвимых людей, чьи ресурсы и стойкость истощились в результате продолжительного кризиса».

Так, в течение февраля более 880 тыс. жителей Донбасса оставались без воды по меньшей мере на сутки. Согласно отчету УКГВ, на данный момент 2,9 млн человек в регионе сталкиваются с перебоями в водоснабжении, при этом ремонтные работы на объектах затруднены из-за «постоянной небезопасности».

В ООН отметили крайне неблагоприятные погодные условия на востоке Украины, а также выразили обеспокоенность огромными очередями на контрольно-пропускных пунктах. Как сообщили в УКГВ, в первые два месяца года по меньшей мере шесть мирных жителей погибли, пытаясь пересечь линию соприкосновения.