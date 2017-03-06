В Международном центре Рерихов во время обысков сотрудники оказались «все заперты в помещениях». Об этом агентству «РИА Новости» заявил первый заместитель генерального директора музея Павел Журавихин.



Фото: Елена Солодовникова / Лори

Во время обысков изъяли около 200 экспонатов, добавил он. «Идет разрушение музея, идут обыски», — сказал он. По его словам, в музей пришли около 70 человек, которые не стали дожидаться, пока им откроют дверь, и взломали ее.

Журавихин также отметил, что из музея вывезли картину Николая Рериха, выставка которой в скором времени должна была пройти с одобрения Минкультуры.

Обыски идут во всех зданиях центра-музея Н.К.Рериха, заявил РБК научный сотрудник Международного центра Рерихов Николай Коротков. «Все время, до того как мне разрешили покинуть центр, я находился в административном корпусе. Я не видел документов об обыске. Они идут во всех строениях, принадлежащих музею. Как я услышал от коллег, изымают около 200 работ Святослава и Николая Рерихов», — сказал собеседник РБК. По словам Короткова, принцип отбора картин ему не известен. «Это не вся коллекция музея», — сказал он. На следственных мероприятиях присутствует хранитель коллекции музея Елена Купченко, утром ее из дома привезли сотрудники следственных органов.

Обыски в Международном центре Рериха начались утром 7 марта. Сотрудница музея Инна Геращенко рассказала РБК, что возле здания находятся сотрудники ОМОНа, которые перекрыли входы. Причину, по которой в центре проводят обыски, сотрудникам не сообщили.

Геращенко добавила, что ранее сотрудников центра вызывали на допрос, а также проводили проверки, в том числе в региональных филиалах центра.

Вскоре после начала обысков сотрудники музея перекрыли выезд, через который приехали правоохранители. Геращенко пояснила, что сотрудники центра встали в несколько рядов перед воротами и требовали показать содержимое каждого из автомобилей, который выезжает с территории музея. По ее словам, в ходе обыска у музея начали изымать предметы, которые похожи на картины.

Дело Мастер-банка

Обыск связан с делом Мастер-банка. Как рассказал « Новой газете » Стеценко, следователи показали руководству центра постановление об обыске, из которого следует, что он проходит в рамках уголовного дела в отношении председателя Мастер-банка Бориса Булочника. В этом банке центр Рерихов держал свои счета, уточнил Стеценко.

Борис Булочник находится в международном розыске; в апреле прошлого года он был заочно арестован по делу о преднамеренном банкротстве финучреждения. Следствие установило, что с августа 2012 года по август 2013 года руководство банка выдало заведомо невозвратные кредиты 200 физическим лицам и 170 юридическим лицам. Граждане, которые значились в документах о кредитах, в действительности не заключали соответствующих договоров, а фирмы имели признаки фиктивности, уверены в правоохранительных органах. Вывод средств привел к сокращению активов банка, что в итоге стало поводом лишения его лицензии и признания банкротом.

Задолженность Мастер-банка перед кредиторами была оценена в 61 млрд руб. Отзыв у него лицензии в ноябре 2013 года стал самым крупным на тот момент страховым случаем в России.

Деятельность центра Рерихов финансировалась председателем правления Мастер-банка, говорилось в заявлении на сайте организации в ноябре 2013 года.

«Мы ответственно заявляем, что Борис Булочник, который на протяжении 20 лет постоянно оказывал безвозмездную помощь русской культуре, является первым меценатом современной России, деятельность которого действительно возрождает славные традиции русского меценатства. Удар, нанесенный по Булочнику в виде необоснованной ликвидации Мастер-банка, является по сути своей очередным ударом по общественному музею имени Н.К. Рериха, который вследствие этого лишился основного источника финансирования», — отмечалось на сайте музея.