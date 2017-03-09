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Штат Вашингтон оспаривает в суде новый миграционный указ Трампа
09.03.2017 23:52 — Новости Мира | Tut.by
Генеральный прокурор штата Вашингтон обратится в федеральный суд с просьбой распространить решение о приостановке действия первого миграционного указа президента США Дональда Трампа на новую версию постановления.
Вашингтон был первым штатом, который подал иск в суд против первоначального запрета на въезд для граждан из семи стран.
Генпрокурор штата Боб Фергюсон заявил, что штаты Орегон и Нью-Йорк уже выразили желание поддержать новый иск.
Днем ранее штат Гавайи подал иск в суд с просьбой отменить новый миграционный указ. В иске, поданном представляющими штат адвокатами в федеральный суд в Гонолулу, говорилось, что из-за запрета пострадает мусульманское население штата, снизится приток туристов и обучающихся из-за рубежа.
Первое слушание по гавайскому иску пройдет 15 марта, за день до вступления в силу подписанного Дональдом Трампом нового указа, приостанавливающего на 90 дней въезд в США граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением.
Два указа
В конце января Дональд Трамп
«Если бы запрет был объявлен за неделю, то за эту неделю все „злодеи“ въехали бы в нашу страну. Повсюду полно плохих парней», — объяснял Трамп свое решение в «Твиттере».
Одним из спорным положением первого указа Трампа было то, что держатели грин-карт из фигурировавших в указе мусульманских стран также попали под запрет, хотя наличие грин-карты фактически означает разрешение постоянно проживать в США.
Первый указ Трампа
После исков нескольких штатов федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) 4 февраля полностью приостановил действие указа Дональда Трампа, а спустя неделю апелляционный суд в Сан-Франциско оставил решение нижестоящей инстанции в силе.
Команде Трампа не удалось оспорить временную приостановку действия запрета на въезд, и 6 марта президент США
В нем из списка стран, подпадавших под запрет, исчез Ирак. Кроме того, новый указ не аннулирует грин-карты и не вводит полный запрет на прием сирийских беженцев.
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Генпрокурор штата Боб Фергюсон заявил, что штаты Орегон и Нью-Йорк уже выразили желание поддержать новый иск.
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