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"Гламурное оружие": Уильям и Кейт во Франции "смягчили удар" от brexit

18.03.2017 21:56 — Новости Мира | Tut.by  
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Принц Уильям со своей супругой герцогиней Кембриджской Кейт в пятницу прибыли с официальным двухдневным визитом во Францию. «Лондон включил королевскую семью в свое дипломатическое наступление с целью покинуть Евросоюз на наилучших условиях», — пишет французский еженедельник Le Point, который называет Уильяма и Кейт «гламурным оружием против Брекзита по жесткому сценарию».


Фото: Reuters

Визит Кейт и Ульяма во Францию начался на следующий день после того, как королева Елизавета II одобрила законопроект, разрешающий правительству начать процедуру выхода из Евросоюза. Британский парламент окончательно одобрил его в понедельник, 13 марта.

В Лондоне рассчитывают, что члены королевской семьи смогут «смягчить удар» от Брекзита в европейских странах. Не случайно в июле Уильям и Кейт отправятся в Польшу и Германию.

BBC напоминает, что это первый официальный визит принца Уильяма в Париж после гибели его матери принцессы Дианы в этом городе в 1997 году в результате автомобильной катастрофы. Уильяму тогда было 15 лет.

Накануне герцог и герцогиня нанесли «визит вежливости» президенту Франции Франсуа Олланду и провели с ним получасовую беседу в Елисейском дворце в присутствии посла Великобритании лорда Ллевеллина. Основной темой разговора стали франко-британские отношения на фоне Брекзита. В Елисейском отметили, что этот визит членов королевской семьи нацелен на укрепление «двусторонних отношений Франции и Великобритании в контексте неопределенности в Европейском союзе».


Сын принца Чарльза и принцессы Дианы подчеркнул в ходе приема в посольстве, что «партнерство» между Лондоном и Парижем «продолжится, несмотря на недавнее решение британцев покинуть Европейский союз». «Глубина нашей дружбы и интенсивность нашего сотрудничества не изменится», — добавил он.

Le Point напоминает, что принц Уильям за пять месяцев до референдума по вопросу членства Великобритании в ЕС заявил, что «важно сохранять способность быть в союзе с другими государствами, чтобы действовать вместе». Тогда эти слова спровоцировали полемику, поскольку были расценены некоторыми как поддержка королевской семьи сохранения страны в составе Евросоюза.

В субботу принц Уильям и Кейт встретились с жертвами парижских терактов 13 ноября 2015 года в Национальном институте инвалидов, побывали в музее Орсе и на площади Трокадеро, откуда открывается вид на Эйфелеву башню.


Вечером присутствовали на матче по регби между сборными Франции и Уэльса на «Стад де Франс» под Парижем.

 
 
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В Лондоне рассчитывают, что члены королевской семьи смогут "смягчить удар" от Брекзита в европейских странах. Не случайно в июле Уильям и Кейт отправятся в Польшу и...

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