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Турция: задержаны граждане ФРГ, связанные с совершившим теракт на рождественской ярмарке в Берлине

20.03.2017 23:54 — Новости Мира | Tut.by  
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В Турции задержаны трое мужчин, предположительно связанных с исполнителем теракта на рождественской ярмарке в Берлине Анисом Амри. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

Задержанные — граждане ФРГ ливанского происхождения, их зовут Мохаммед Али Хан, Юсеф Дарвиш и Билал Юсеф Махмуд. Они были на прошлой неделе задержаны в стамбульском аэропорту имени Ататюрка, откуда собирались вылететь в Европу, пишет The Hurriyet Daily News.

Как именно задержанные связаны с Анисом Амри, не уточняется.

11 марта в Измире был задержан еще один мужчина, предположительно связанный с Амри. Сообщалось, что он гражданин ФРГ иорданского происхождения, незаконно попавший на территорию Турции.

19 декабря 2016 года 24-летний выходец из Туниса Анис Амри на грузовике въехал в рождественскую ярмарку в Берлине, задавив насмерть 11 человек и ранив более 50. Грузовик он угнал, убив водителя, гражданина Польши. Ответственность за нападение взяли на себя террористы из «Исламского государства». Амри 23 декабря был убит полицейскими в Милане.

Отношения Турции с Германией и некоторыми другими европейскими странами обострились в марте 2017 года после отмены митингов с участием турецких министров, которые намеревались агитировать местных турков поддержать референдум о расширении полномочий президента Турции. Руководители Турции прибегли к сравнению нынешних властей ФРГ с нацистами, а также обвинили Германию в поддержке терроризма.

 
 
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Задержанные - граждане ФРГ ливанского происхождения, их зовут Мохаммед Али Хан, Юсеф Дарвиш и Билал Юсеф Махмуд.

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