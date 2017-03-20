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Турция: задержаны граждане ФРГ, связанные с совершившим теракт на рождественской ярмарке в Берлине
20.03.2017 23:54 — Новости Мира | Tut.by
В Турции задержаны трое мужчин, предположительно связанных с исполнителем теракта на рождественской ярмарке в Берлине Анисом Амри. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
Задержанные — граждане ФРГ ливанского происхождения, их зовут Мохаммед Али Хан, Юсеф Дарвиш и Билал Юсеф Махмуд. Они были на прошлой неделе задержаны в стамбульском аэропорту имени Ататюрка, откуда собирались вылететь в Европу, пишет The Hurriyet Daily News.
Как именно задержанные связаны с Анисом Амри, не уточняется.
11 марта в Измире был задержан еще один мужчина, предположительно связанный с Амри. Сообщалось, что он гражданин ФРГ иорданского происхождения, незаконно попавший на территорию Турции.
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Отношения Турции с Германией и некоторыми другими европейскими странами обострились в марте 2017 года после отмены митингов с участием турецких министров, которые намеревались агитировать местных турков поддержать референдум о расширении полномочий президента Турции. Руководители Турции прибегли к сравнению нынешних властей ФРГ с нацистами, а также обвинили Германию в поддержке терроризма.
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Задержанные - граждане ФРГ ливанского происхождения, их зовут Мохаммед Али Хан, Юсеф Дарвиш и Билал Юсеф Махмуд.
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