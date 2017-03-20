«Они ждут, когда сгустится туман, чтобы турецкие пограничники не смогли толком разглядеть, что происходит, и тогда они бегут, чтобы спасти свою жизнь».



Алеппо, начало 2017 года. Фото: Reuters

31-летний Абдо — контрабандист из сирийской деревни, расположенной неподалеку от города Идлиб.

До войны он был фермером, а теперь зарабатывает на хлеб тем, что помогает сирийским беженцам нелегально перебираться через границу в Турцию.

Сирийский конфликт продолжается седьмой год подряд. Путешествие через границу становится все более трудным и опасным.

«Люди бегут через поля, пытаясь спрятаться между камнями, и в этот момент их жизнь почти всецело находится в руках пограничников. Многие погибли на этих дорогах», — рассказывает Абдо.

С тех пор как Турция в 2016 году ужесточила контроль на границах, найти место, где все еще можно нелегально проникнуть в страну, стало намного труднее.

Подобно Абдо, многие сирийцы, вовлеченные в нелегальный бизнес по переправке беженцев, являются жителями приграничных деревень.

«Они на память знают каждую тропку и каждое поле. Они могут провести людей по дорогам, которые труднодоступны для пограничников», — поясняет Абдо.

Увильнуть от патруля

Абдо действует в приграничном регионе на северо-западе Сирии, переправляя беженцев в турецкую область Хатай через сирийские деревни Салкин и Харам.

По его словам, самый дешевый маршрут — через Харам, он самый прямой, но при этом и самый опасный, поскольку людям приходится пересекать открытые пространства.

Маршрут через Салкин стоит дороже, опасность попасться пограничникам здесь не так высока.

Однако само путешествие, которое занимает до трех часов, требует больших сил и напряжения: нужно преодолевать холмы, переходить вброд реки и пробираться через залитые грязью поля.

Оба пути нередко заканчиваются тем, что беженцы, пытаясь увильнуть от патруля и прорваться в Турцию, оказываются под обстрелом со стороны пограничников.

Тем, кому посчастливится уцелеть при пересечении границы, нужно пройти еще много километров, чтобы оказаться в безопасности, добравшись до отдаленных деревень.

Несмотря на риск, находится немало отчаянных голов, желающих испытать удачу.

По словам Абдо, он видит, как десятки людей каждый вечер пытаются пересечь границу.

Хитрость с регистрацией

На востоке Сирии есть другой маршрут — через приграничный город Джераблус в турецкую область Газиантеп.

28-летний Зияд — бывший инженер из Алеппо, бежавший в Турцию в 2012 году.

Его переправили через местность за Джераблусом. Позже он сам стал проводником и помог нелегально перейти границу многим своим родственникам и друзьям.

С начала 2016 года многое переменилось и здесь, и теперь единственно возможный вариант пересечения границы с Турцией — через официальные КПП.

Есть два способа нелегальной переправки людей через официальные КПП, говорит Зияд.

Один из них заключается в том, что человек, помогающий беженцам незаконно пересечь границу, оформляет их как своих работников.

Официально беженцы въезжают в Турцию исключительно для погрузки и разгрузки товаров с последующим возвращением на родину. В реальности сирийцы ускользают, как только окажутся на турецкой территории — их там уже ждут машины, на которых они уезжают в более безопасные места за пределами приграничной полосы.

Временное разрешение на работу, которым многие пользуются таким образом, стоит около 1800 долларов.

За те же деньги возможен еще один вариант: пересечь границу на скорой помощи якобы для лечения в Турции.

«Никак иначе вывезти людей невозможно», — говорит Зияд.

Сигареты вместо людей

Деятельность контрабандистов настолько осложнилась, что и Зияд, и многие другие перестали перевозить людей через границу и занялись контрабандой иного рода.

Он зарегистрирован как предприниматель, занятый в сфере трансграничной торговли, и теперь возит сигареты и мобильные телефоны. На турецкой стороне границы цены заметно выше.

«Можно привезти в Сирию грузовик овощей и продуктов и вернуться с 25 блоками сигарет», — рассказывает он.

Сигареты, в свою очередь, в Турции стоят вдвое дороже, чем в Сирии. По 1,5 доллара за блок он платит сирийским водителям, которые возят контрабанду через границу.

Тем временем в провинции Идлиб Абдо ждет новых клиентов. Некоторым из них удается перейти границу лишь с шестой попытки. Кому-то не удается вовсе.

Но пока война в Сирии продолжается, ясно, что отбоя от желающих сбежать от нее не будет, чего бы это им ни стоило.

Джанай Булос

Арабская служба Би-би-си, турецко-сирийская граница