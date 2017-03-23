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Эрдоган грозит после референдума пересмотреть все связи с ЕС, кроме торговых

23.03.2017 22:46 — Новости Мира | Tut.by  
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После референдума о переходе к президентской республике все связи Турции с Евросоюзом будут пересмотрены, заявил президент страны Эрдоган. Это не коснется лишь торговых отношений.


Фото: Reuters

Турция продолжит экономическое партнерство с Европейским союзом, но пересмотрит все политические и административные связи с ним, заявил в интервью медиакомпании CNN Turk в четверг, 23 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Среди соглашений, которые Анкара намерена подвергнуть пересмотру после апрельского референдума, входит и договор с Брюсселем о возврате на территорию Турции нелегально попавших оттуда в Европу беженцев.

По словам Эрдогана, отношения с ЕС будут пересмотрены «от, А до Я», как только пройдет голосование 16 апреля. Президент Турции вновь упрекнул европейские страны в том, что они не позволили турецким политикам агитировать за реформу, тогда как ее противникам были предоставлены площадки для выступлений. Он также обвинил Германию в поддержке терроризма и указал, что не намерен посещать ФРГ до референдума.

Накануне, 22 марта, Эрдоган связал безопасность европейцев с действиями правительств европейских стран в отношении Анкары. «Если будет так продолжаться, ни один европеец, ни один житель Запада не сможет безопасно и спокойно гулять по улицам ни в одной стране мира», — цитирует заявление главы Турции агентство dpa. При этом Эрдоган призвал европейцев уважать «демократию, свободу и права человека».

Цель намеченного на 16 апреля референдума — переход от парламентской к президентской республике, который приведет к усилению личной власти Эрдогана, действующего авторитарными методами.

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