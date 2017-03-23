Убийца бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова был представителем одного из добровольческих батальонов, который участвует в боевых действиях на Донбассе. По информации источника УНН, у нападавшего нашли документы участника боевых действий.



Фото с места происшествия: facebook.com/maximilian.sorokin

Убийца бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова служил в одном из добровольческих батальонов. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на источники в правительстве.

«У стрелка нашли документы участника боевых действий», — рассказал собеседник агентства, отметив, что эти документы могут быть поддельными или принадлежать другому человеку.

Также источники агентства рассказали, что у стрелка также нашли служебное удостоверение Национальной гвардии Украины. Позже эту информацию в эфире украинского телеканала «1+1» подтвердил народный депутат, советник министра внутренних дел республики Антон Геращенко. По его словам, убийца служил в Нацгвардии 13 месяцев, а в 2014 году готовился в России к спецоперации по внедрению в украинское правительственное воинское формирование.

По данным собеседников издания «Страна.ua» , нападавший имел при себе документы, выданные частью № 3057 Нацгвардии, в которую некоторое время входил батальон «Донбасс». К этой же части относится формирование «Азов».

«С учетом номера части и просочившейся информации о биографии умершего на операционном столе киллера, возможно, он был одним из добровольцев, которые воевали в зоне АТО в 2014—2015 годах», — приводит издание слова своего источника, который также не исключает, что найденные документы могут быть поддельными.

Ранее советник главы МВД Украины заявил, что личность убийцы установлена. По его словам, киллер был гражданином Украины. В настоящее время его имя не разглашается. Генпрокурор республики Игорь Луценко также указывал на «российский след» в убийстве Вороненкова. По словам главы украинского надзорного ведомства, следствие рассматривает две версии случившегося — Вороненкова могли убить как свидетеля по делу экс-президента Виктора Януковича, а также «из-за дела о контрабанде ФСБ РФ под прикрытием президента России». Президент Петр Порошенко, в свою очередь, назвал убийство Вороненкова «актом государственного терроризма» со стороны России.

В Кремле заявления о «российском следе» в убийстве бывшего депутата Госдумы назвали абсурдными. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, убийство Вороненкова говорит о том, что украинская сторона не смогла обеспечить его безопасность.

Убийство Дениса Вороненкова произошло днем в четверг, 23 марта, в центре Киева рядом с гостиницей «Премьер Палас». В экс-депутата стреляли, когда он выходил из отеля. Охранник Вороненкова сумел ранить нападавшего, позже стрелок скончался в больнице.

Денис Вороненков - экс-депутат российской Госдумы. В феврале он рассказал о получении украинского гражданства. Экс-депутат отметил, что дал показания на Виктора Януковича, который в 2014 году якобы попросил президента России Владимира Путина ввести войска на территорию Украины. Свой переезд Вороненков объяснил мерами безопасности. В России он подозревался в мошенничестве и фальсификации документов.