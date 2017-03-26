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Британская полиция не нашла доказательств связи террориста в Лондоне с ИГ и "Аль-Каидой"
27.03.2017 19:47 — Новости Мира | Tut.by
Британская полиция не нашла доказательств того, что Халид Масуд, совершивший 22 марта теракт в британской столице, был связан с группировками «Исламское государство» (ИГ) или «Аль-Каида». Об этом сообщает агентство
Представители правоохранительных органов при этом отмечают, что нападавший тем не менее находился под влиянием идей исламистов.
22 марта автомобиль, за рулем которого находился 52-летний террорист Халид Масуд,
Стражи порядка застрелили нападавшего. В результате действий террориста погибли четыре человека и около 50 пострадали.
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Представители правоохранительных органов при этом отмечают, что нападавший тем не менее находился под влиянием идей исламистов.
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