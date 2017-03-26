﻿ Британская полиция не нашла доказательств связи террориста в Лондоне с ИГ и "Аль-Каидой". 21.by
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Британская полиция не нашла доказательств связи террориста в Лондоне с ИГ и "Аль-Каидой"

27.03.2017 19:47 — Новости Мира | Tut.by  
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Британская полиция не нашла доказательств того, что Халид Масуд, совершивший 22 марта теракт в британской столице, был связан с группировками «Исламское государство» (ИГ) или «Аль-Каида». Об этом сообщает агентство Reuters.


Халид Масуд. Фото с сайта bbc.com

Представители правоохранительных органов при этом отмечают, что нападавший тем не менее находился под влиянием идей исламистов.

22 марта автомобиль, за рулем которого находился 52-летний террорист Халид Масуд, сбил прохожих и трех полицейских на Вестминстерском мосту в Лондоне. Водитель бросил машину у здания британского парламента, а затем с ножом в руках набросился на полицейского и попытался проникнуть в Палату общин.

Стражи порядка застрелили нападавшего. В результате действий террориста погибли четыре человека и около 50 пострадали.

 
 
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Представители правоохранительных органов при этом отмечают, что нападавший тем не менее находился под влиянием идей исламистов.

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