Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите G 20 в немецком Гамбурге. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы Белого дома.

Американский лидер подтвердил свое участие во встрече во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Он также поздравил политика с победой ее партии на региональных выборах в федеральной земле Саар.

12 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN сообщил, что саммит «Большой двадцатки» в Гамбурге может стать местом первой встречи между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

«Предположительно, мы можем ожидать, что они встретятся на саммите G20 в Гамбурге в начале июля. Потому что это будет первое место, где они будут одновременно находиться», — сказал пресс-секретарь Путина. По словам Пескова, «что действительно важно, так это то, что они сядут лицом к лицу и будут говорить».