Президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий ряд решений администрации Барака Обамы по борьбе с глобальным потеплением.

Указ, в частности, отменяет мораторий на разработку новых угольных месторождений на федеральных землях. Он также подразумевает пересмотр плана 2015 года «Чистая энергия» (Clean Power Plan), в котором содержались требования снижения выбросов углекислого газа (его реализация была приостановлена Верховным судом в 2016 году).

Также Трамп отменил указ Обамы, объявляющий изменение климата угрозой для национальной безопасности. В общей сложности новый указ отменяет не менее шести инициатив предыдущего президента, сообщает CNN.

Представители действующей администрации США объяснили принятие указа необходимостью сохранить рабочие места в сфере энергетики.

«Вот зачем все это: вернуть наши рабочие места, наши мечты и сделать Америку снова богатой», — заявил Трамп во время подписания указа.

Предыдущий президент США Барак Обама неоднократно называл глобальное потепление одной из главных угроз для страны. Дональд Трамп критиковал политику Обамы в этой области, обвиняя в ведении «войны против угля», и обещал выйти из Парижских соглашений о климате (этого пока сделано не было).