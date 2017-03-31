Подрывом конституционного порядка назвала генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега решение Верховного суда забрать законодательные полномочия у Национальной ассамблеи, в которой доминирует оппозиция.



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Ортега была союзником покойного ныне президента Уго Чавеса, преемником которого стал Николас Мадуро.

Поэтому, как передает корреспондент Би-би-си, помня о прежней лояльности Ортеги властям, многие венесуэльцы сочли заявление генпрокурора свидетельством раскола в правительстве.

По словам Луисы Ортеги, она «обязана выразить огромную обеспокоенность в отношении того, что происходит в стране».

Акции протеста охватили Венесуэлу после того, как в четверг Верховный суд взял на себя законодательные полномочия однопалатного парламента, в котором доминирует оппозиция.

Решение Верховного суда фактически означает роспуск Национальной ассамблеи.

Оппоненты правительства предупреждают, что такое развитие событий приближает страну к авторитарной власти президента Николаса Мадуро.

Организация американских государств (ОАГ) назвала этот шаг последним ударом по демократии в стране, а генеральный секретарь ОАГ Луис Альмагро — сконструированным правительством Мадуро государственным переворотом .

Политическому кризису предшествовали несколько месяцев усиленной консолидации власти президентом Мадуро, который завяз в борьбе с правоцентристской оппозицией.

Что произошло?

В минувший четверг Верховный суд Венесуэлы взял на себя законодательные полномочия контролируемой оппозицией Национальной ассамблеи, что, по сути, позволяет судьям самостоятельно принимать законы.

Обосновывая свое решение, судьи заявили, что депутаты парламента «потеряли к себе уважение» после обвинений трех депутатов от оппозиции в нарушениях на выборах в 2015 году.

Суд не уточнил, когда и на каких условиях он может вернуть парламенту законодательную власть.

Верховный суд и ранее поддерживал президента-социалиста Мадуро в его противостоянии с Национальной ассамблеей. В минувший вторник судьи лишили членов парламента депутатского иммунитета.

Критики Мадуро говорят, что он уже в течение нескольких месяцев расширяет властный контроль на фоне углубляющегося экономического кризиса в стране.

В четверг, когда принималось решение о передаче законодательных полномочий, депутаты вступили в стычки с бойцами Национальной гвардии у здания Верховного суда.

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхес через СМИ призвал армию, которая до сих пор поддерживала Мадуро, выступить против президента.

Находящийся в тюрьме лидер оппозиции Леопольдо Лопес через твиттер призвал граждан выйти на улицы, чтобы «отвергнуть диктатуру и спасти демократию».

В ряде районов Каракаса произошли столкновения студентов с полицией.

Депутаты заявляют, что продолжат работу, несмотря на решение Верховного суда.

Какова реакция?

Хрупкая венесуэльская демократия с 1992 года пережила три попытки военного переворота.

Госдепартамент США назвал нынешнее решение Верховного суда серьезным отступлением от демократии.

Большинство региональных держав, включая Бразилию, Мексику, Аргентину, Чили и Перу, также предупредили, что этот шаг представляет угрозу демократии в Венесуэле.

Боливия, где у власти находятся левые, выступила в защиту президента Мадуро.

Сам венесуэльский лидер до сих пор не делал публичных комментариев. Министерство иностранных дел Венесуэлы обвинило оппонентов правительства в создании правого антипрезидентского блока.

Министр иностранных дел Дельси Родригес назвал Организацию американских государств «пешкой американского империализма».

Почему Венесуэла переживает кризис?

Обострение внутриполитической ситуации в Венесуэле происходит на фоне серьезного экономического кризиса.

В стране самая высокая в мире инфляция — по прогнозам Международного валютного фонда, в 2018 году ее уровень может достигнуть 1660%.

Правительство и оппозиция возлагают друг на друга ответственность за экономические проблемы страны.

Популярность Мадуро стремительно падает, оппозиция призывает к его отставке с поста президента и проведению новых выборов.