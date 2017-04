Старейшим человеком в мире стала 117-летняя жительница Ямайки Вайолет Мосс Браун (Violet Mosse Brown). Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает издание Metro.

Браун родилась в ямайском приходе Трелони 10 марта 1900 года. Ее старший сын, по всей видимости, является старейшим жителем планеты, у которого жив один из родителей.