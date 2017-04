Силовики применяют слезоточивый газ против демонстрантов в разных городах Венесуэлы, где на масштабную акцию протеста вышли сотни тысяч людей. Сообщается об убитых в Каракасе и Сан-Кристобале.

В ходе массовых протестов в Венесуэле в среду, 19 апреля, от выстрела в голову погиб 17-летний участник демонстрации против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Его смерть подтвердили в больнице, куда он был доставлен для операции после тяжелого ранения. Ранее генеральная прокуратура страны подтвердила ранение 17-летнего студента из оппозиционного лагеря, заявив, что ведется расследование. По некоторым данным, юноша не намеревался участвовать в акции, а лишь находился в непосредственной близости от группы оппозиционных демонстрантов. Между тем силовики применили слезоточивый газ на демонстрации.