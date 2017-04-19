Власти США снова ужесточают охрану Белого дома. Как сообщила газета USA Today , теперь решено расширить буферную «зону безопасности» на южных подступах к территории рабочей резиденции президента страны.



Полиция у Белого дома. Вашингтон, США. Фото: Reuters

Согласно публикации, из открытого доступа изымается вся популярная у туристов прогулочная парковая зона вдоль южной ограды Белого дома вплоть до «Эллипса» — обширной лужайки, известной вашингтонцам прежде всего тем, что там под Рождество ставят большую елку.

Газета объясняет принятое решение тем, что президентской охране — Секретной службе США — никак не удается пресечь проникновение на территорию Белого дома непрошеных посетителей. Не далее как в прошлом месяце с разрывом в несколько дней произошло два подобных инцидента, причем в одном случае нарушителя обнаружили и задержали лишь спустя 16 минут. Он оказался психически неуравновешенным молодым калифорнийцем, имевшим при себе письмо на имя Дональда Трампа и представившимся другом президента страны. Сам хозяин Белого дома находился во время всех этих событий в своей резиденции.

После этого инцидента были уволены двое патрульных охранников. Ранее было огромное множество других нарушений, в том числе и довольно серьезных, когда посторонним удавалось проникать в сам Белый дом. В результате в 2013—2014 годах сменились подряд два начальника Секретной службы. А преемник последней сам полтора месяца назад уволился, так что пока у президентской охраны в США нет постоянного руководителя.

Официальные представители Секретной службы заверили журналистов, что и после нового ужесточения режима безопасности туристы смогут любоваться южным фасадом Белого дома, просто «с более дальней дистанции».