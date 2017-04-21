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Тысячи людей по всему миру вышли на "Марш ученых"

22.04.2017 21:26 — Новости Мира | Tut.by  
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В субботу, 22 апреля, в Вашингтоне и других городах США ученные и активисты вышли на демонстрации в рамках первого в истории «Марша ученых», сообщает Mashable.


Отмечается, что подобные акции запланированы еще в сотнях городов по всему миру.

Организаторы акции в США ставят ее целью привлечение внимания к проблемам окружающей среды.

Если президент США Дональд Трамп осуществит планы, описанные в его бюджетном проекте, бюджет «Агентства по охране окружающей среды» будет сокращен более чем на треть.


Как отмечает «Би-би-си», это первый в истории «Марш ученых», который в этом году также совпал с Днем Земли. Участники «Марша ученых» собираются повторить успех недавнего «Марша женщин», который привлек внимание средств информации по всему миру.

В Лондоне ученые прошли маршем от Музея науки к Парламентской площади. Акции также состоялись в Берлине, Австралии и Новой Зеландии, где тысячи людей вышли на марши в поддержку науки и против «альтернативных фактов», пренебрегающих научными достижениями.

 
 
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В субботу, 22 апреля, в Вашингтоне и других городах США ученные и активисты вышли на демонстрации в рамках первого в истории "Марша ученых".

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