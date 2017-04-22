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Бывший глава Минфина ФРГ переквалифицировался в артиста-сатирика

23.04.2017 16:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Экс-кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и бывший министр финансов Пеер Штайнбрюк решил продолжить свою карьеру уже в качестве сатирика, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.


Он отправится в гастрольное турне вместе с известным артистом Флорианом Шрёдером​. Турне начнется в июле 2017 года, зрителям обещано «самое веселое предвыборное представление» этого лета.

Начата предварительная продажа билетов на представления их сатирического шоу в Берлине, Гамбурге и Кельне.

Как отмечает DW, Штайнбрюк был соперником Ангелы Меркель на выборах в Германии в 2013 году. Однако после того как Штайнбрюк проиграл выборы, он объявил об уходе из большой политики.

До конца сентября 2016 года Штайнбрюк входил в состав комитета по иностранным делам бундестага. После ухода из парламента он стал советником правления банка ING DiBa, базирующегося во Франкфурте-на-Майне и являющегося дочерним предприятием нидерландского концерна ING Groep, уточняет DW.

 
 
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Он отправится в гастрольное турне вместе с известным артистом Флорианом Шрёдером.​ Турне начнется в июле 2017 года.

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