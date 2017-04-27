Неизвестные грабители проникли в парижскую квартиру премьер-министра Франции Бернара Казнёва. Об этом агентству AFP сообщили в четверг помощники французского политика.



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Они подчеркнули, что «все указывает на то, что взломщики не знали, что речь идет о квартире премьер-министра Франции». По данным из окружения Казнёва, «никаких служебных документов в квартире не хранилось».

Ограбление произошло 24 апреля, на следующий день после первого тура выборов.

«Премьер-министр еще несколько месяцев назад сам настоял на том, чтобы перед его квартирой не нес дежурство полицейский патруль, так как полицейские сейчас должны быть максимально задействованы в операциях по предотвращению терактов», — сообщили источники в Матиньонском дворце.