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В Париже неизвестные ограбили квартиру премьера Франции

27.04.2017 23:58 — Новости Мира | Tut.by  
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Неизвестные грабители проникли в парижскую квартиру премьер-министра Франции Бернара Казнёва. Об этом агентству AFP сообщили в четверг помощники французского политика.


Фото: Reuters

Они подчеркнули, что «все указывает на то, что взломщики не знали, что речь идет о квартире премьер-министра Франции». По данным из окружения Казнёва, «никаких служебных документов в квартире не хранилось».

Ограбление произошло 24 апреля, на следующий день после первого тура выборов.

«Премьер-министр еще несколько месяцев назад сам настоял на том, чтобы перед его квартирой не нес дежурство полицейский патруль, так как полицейские сейчас должны быть максимально задействованы в операциях по предотвращению терактов», — сообщили источники в Матиньонском дворце.

 
 
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Казнёв несколько месяцев назад настоял, чтобы перед его квартирой не нес дежурство полицейский патруль, так как полицейские должны быть задействованы в операциях...

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