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Российский военный советник убит снайпером боевиков в Сирии
02.05.2017 22:01 — Новости Мира | Tut.by
Российский военный советник погиб в Сирии в результате обстрела подразделения сирийской армии снайпером боевиков, говорится в сообщении Минобороны РФ.
«В результате обстрела боевиками подразделения сирийских войск погиб российский военный советник подполковник Алексей Бучельников. Алексей Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск. Во время проведения занятия по боевой подготовке сирийское подразделение подверглось обстрелу снайпера боевиков. Подполковник Бучельников получил смертельное ранение», — сообщило военное ведомство.
Последний раз подобный инцидент
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В результате обстрела боевиками подразделения сирийских войск погиб российский военный советник подполковник Алексей Бучельников.
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