Российский военный советник погиб в Сирии в результате обстрела подразделения сирийской армии снайпером боевиков, говорится в сообщении Минобороны РФ.

«В результате обстрела боевиками подразделения сирийских войск погиб российский военный советник подполковник Алексей Бучельников. ​Алексей Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск. ​Во время проведения занятия по боевой подготовке сирийское подразделение подверглось обстрелу снайпера боевиков. Подполковник Бучельников получил смертельное ранение», — сообщило военное ведомство.

Последний раз подобный инцидент имел место 20 апреля. Тогда в результате нападения боевиков на военный гарнизон правительственных войск погиб российский военный советник майор Сергей Бордов. Известно, что при нападении российский офицер организовал действия сирийских военнослужащих, не допустив прорыва террористов в жилой городок. В ходе боя офицер получил смертельные ранения. Командованием Бордов представлен к государственной награде посмертно.