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Главы МИД пяти стран ЕС призвали Москву защитить геев в Чечне

03.05.2017 22:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Германия и еще четыре страны Евросоюза призвали Москву защитить представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. В письме, адресованном главе МИД России Сергею Лаврову, министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль и его коллеги из Франции, Великобритании, Нидерландов и Швеции выразили глубокую обеспокоенность сообщениями международных организаций о ситуации в кавказской республике, передает в среду, 3 мая, агентство AFP.

«Мы призываем правительство России расследовать ужасающие обвинения и гарантировать безопасность активистов и журналистов, которые проводят собственное расследование», — говорится в послании. Европейские министры также призвали Москву повлиять на власти Чечни, чтобы немедленно прекратить репрессии, оказать всем пострадавшим необходимую помощь, а виновных привлечь к суду.

В документе с озабоченностью отмечается, что встреча в апреле президента России Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова не привела к расследованию случившегося.

Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова заявила в комментарии РБК, что внешнеполитическое ведомство не получало письмо от глав МИД пяти стран Евросоюза касательно ситуации с правами геев в Чеченской Республике.

«Это очередная информационная кампания — нет никаких иных вариантов оценить это шоу. Мы видели только публичное заявление в пересказе СМИ, само же письмо не получали», — сказала Захарова.

В начале апреля «Новая газета» опубликовала материал о массовых преследованиях геев в Чечне. По данным газеты, как минимум три человека были убиты, а подозреваемых в нетрадиционной сексуальной ориентации содержат в тайной тюрьме, где подвергают пыткам и избиениям. После этого в адрес редакции стали поступать угрозы от чеченского духовенства.

2 мая в ходе встречи в Сочи с российским президентом канцлер Германии Ангела Меркель затронула тему положения гомосексуалов в Чечне.

 
 
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"Это очередная информационная кампания - нет никаких иных вариантов оценить это шоу. Мы видели только публичное заявление в пересказе СМИ, само же письмо не...

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