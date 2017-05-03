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Главы МИД пяти стран ЕС призвали Москву защитить геев в Чечне
03.05.2017 22:59 — Новости Мира | Tut.by
Германия и еще четыре страны Евросоюза призвали Москву защитить представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. В письме, адресованном главе МИД России Сергею Лаврову, министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль и его коллеги из Франции, Великобритании, Нидерландов и Швеции выразили глубокую обеспокоенность сообщениями международных организаций о ситуации в кавказской республике, передает в среду, 3 мая, агентство
«Мы призываем правительство России расследовать ужасающие обвинения и гарантировать безопасность активистов и журналистов, которые проводят собственное расследование», — говорится в послании. Европейские министры также призвали Москву повлиять на власти Чечни, чтобы немедленно прекратить репрессии, оказать всем пострадавшим необходимую помощь, а виновных привлечь к суду.
В документе с озабоченностью отмечается, что встреча в апреле президента России Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова не привела к расследованию случившегося.
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова заявила в комментарии
«Это очередная информационная кампания — нет никаких иных вариантов оценить это шоу. Мы видели только публичное заявление в пересказе СМИ, само же письмо не получали», — сказала Захарова.
В начале апреля «Новая газета» опубликовала материал
2 мая в ходе встречи в Сочи с российским президентом канцлер Германии Ангела Меркель
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"Это очередная информационная кампания - нет никаких иных вариантов оценить это шоу. Мы видели только публичное заявление в пересказе СМИ, само же письмо не...
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