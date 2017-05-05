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Главу Еврокомиссии заподозрили в злоупотреблении алкоголем

05.05.2017 22:42 — Новости Мира | Tut.by  
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Председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера заподозрили в том, что он злоупотребил алкоголем во время переговоров по Кипру в Женеве. Об этом сообщает The Sun.


Жан-Клод Юнкер. Фото: Reuters

По словам дипломатов, на которых ссылается британское издание, Юнкер вел себя странно и регулярно натыкался на других людей и мебель.

«Освежился он на славу, это было очевидно, — сообщил один из дипломатов. — Он то и дело врезался в предметы интерьера и завязывал разговоры с молодыми помощниками. Короче говоря, вел себя странно, и это изрядно бесило всех окружающих».

3 мая бывший британский депутат-консерватор Джейкоб Рис-Мог заявил: «Если у кого-либо есть серьезные проблемы с выпивкой, это повод его пожалеть». «Но поведение Юнкера таково, что он не может представлять 28 стран ЕС», — добавил он.

Это не первое обвинение в адрес Юнкера в злоупотреблении алкоголем. 12 января европейские СМИ также обратили внимание на странное поведение главы Еврокомиссии на конференции по Кипру: тогда Юнкер приветствовал прибывающих лидеров стран ЕС игривыми шлепками, а некоторых даже трепал по щеке. Тогда журналистам удалось разузнать, что у чиновника есть привычка пить коньяк за завтраком.

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Видео: homomoving/YouTube

В июле 2016 года люксембургские СМИ сообщали, что Юнкер «не скупится на вино и джин-тоник».

 
 
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Журналистам удалось разузнать, что у чиновника есть привычка пить коньяк за завтраком.

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