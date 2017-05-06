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В центре Иерусалима нейтрализовали женщину, выхватившую нож

07.05.2017 23:03 — Новости Мира | БелТА  
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В центре Иерусалима нейтрализовали женщину, выхватившую нож
Информагентства, со ссылкой на израильских правоохранителей, сообщают о попытке нападения женщины с ножом на полицейского в центре Иерусалима, возле Дамасских ворот в Старом городе. Нападавшая была застрелена на месте. Она метила в охранявших вход стражей правопорядка, которые мгновенно среагировали на опасность. Установить личность женщины пока не удалось, территория, примыкающая к Старому городу была оцеплена. За последние два года возле Дамасски ворот неоднократно происходили нападения на представителей власти с использованием как холодного, так и огнестрельного оружия.
 
 
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Нападавшая была застрелена на месте. Она метила в охранявших вход стражей правопорядка, которые мгновенно среагировали на опасность.

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