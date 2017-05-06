В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В центре Иерусалима нейтрализовали женщину, выхватившую нож Нападавшая была застрелена на месте. Она метила в охранявших вход стражей правопорядка, которые мгновенно среагировали на опасность.

Информагентства, со ссылкой на израильских правоохранителей, сообщают о попытке нападения женщины с ножом на полицейского в центре Иерусалима, возле Дамасских ворот в Старом городе. Нападавшая была застрелена на месте. Она метила в охранявших вход стражей правопорядка, которые мгновенно среагировали на опасность. Установить личность женщины пока не удалось, территория, примыкающая к Старому городу была оцеплена. За последние два года возле Дамасски ворот неоднократно происходили нападения на представителей власти с использованием как холодного, так и огнестрельного оружия.