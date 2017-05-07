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Египетские власти заявляют о ликвидации восьми членов группировки "Братья-мусульмане"
08.05.2017 23:01 — Новости Мира | БелТА
Министерство внутренних дел Египта заявляет, что сегодня их сотрудникам удалось ликвидировать восемь членов запрещенной группировки "Братья-мусульмане" до совершения террористических актов. Такие сведения распространили информагентства.В заявлении, распространенном в понедельник, говорится, что члены "братства" обстреляли силы безопасности, однако те открыли ответный огонь и сумели ликвидировать нападавших. Предполагается, что они приближались к группе полицейских, намереваясь совершить взрыв.Утверждается также, что лидер группы нападавших Хельми Мухареб был ранее заочно приговорен к смертной казни по обвинению в терроризме и находился в розыске.
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В заявлении, распространенном в понедельник, говорится, что члены "братства" обстреляли силы безопасности, однако те открыли ответный огонь и сумели ликвидировать...
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