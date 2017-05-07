В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Египетские власти заявляют о ликвидации восьми членов группировки "Братья-мусульмане" В заявлении, распространенном в понедельник, говорится, что члены "братства" обстреляли силы безопасности, однако те открыли ответный огонь и сумели ликвидировать...

Министерство внутренних дел Египта заявляет, что сегодня их сотрудникам удалось ликвидировать восемь членов запрещенной группировки "Братья-мусульмане" до совершения террористических актов. Такие сведения распространили информагентства.В заявлении, распространенном в понедельник, говорится, что члены "братства" обстреляли силы безопасности, однако те открыли ответный огонь и сумели ликвидировать нападавших. Предполагается, что они приближались к группе полицейских, намереваясь совершить взрыв.Утверждается также, что лидер группы нападавших Хельми Мухареб был ранее заочно приговорен к смертной казни по обвинению в терроризме и находился в розыске.