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В Норвегии за 12 часов выпало рекордное количества снега
11.05.2017 22:04 — Новости Мира | БелТА
Фото Twitter
В ночь с 10 на 11 мая в отдельных районах Норвегии выпало большое количество снега, нетипичное для первой декады мая, передают информагентства. За пределами столицы Осло высота снежного покрова порой достигала 0,4-0,5 м.
Подобных снегопадов в последний месяц весны в стране не наблюдалось с 1967 года. Утро норвежцы встретили с заботой о том, как расчистить дороги и добраться до места работы. Некоторые заядлые горнолыжники даже с радостью продолжили сезон, заняв спуски в пригороде Осло.
Власти страны заявили, что так рано горнолыжный сезон в Норвегии еще не начинался и выразили уверенность в скором и неизбежном приходе весны.
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Подобных снегопадов в последний месяц весны в стране не наблюдалось с 1967 года. Утро норвежцы встретили с заботой о том, как расчистить дороги и добраться до места...
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