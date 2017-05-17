Перевернувшийся в Турции автобус перевозил граждан Украины

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиян в перевернувшемся в Турции автобусе не было, там находились граждане Украины, сообщают информагентства со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирину Касимову.

Ранее сообщалось, что автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой провинции Денизли, пострадали 18 человек. По уточненной информации, в автобусе находились граждане Украины и Турции. В результате аварии пострадали 16 украинцев и двое турок. Все пострадавшие отправлены в близлежащие больницы.

Обстоятельства аварии выясняются.-0-