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Перевернувшийся в Турции автобус перевозил граждан Украины
18.05.2017 11:39 — Новости Мира | БелТА
18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиян в перевернувшемся в Турции автобусе не было, там находились граждане Украины, сообщают информагентства со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирину Касимову.
Ранее сообщалось, что автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой провинции Денизли, пострадали 18 человек. По уточненной информации, в автобусе находились граждане Украины и Турции. В результате аварии пострадали 16 украинцев и двое турок. Все пострадавшие отправлены в близлежащие больницы.
Обстоятельства аварии выясняются.-0-
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Ранее сообщалось, что автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой провинции Денизли, пострадали 18 человек.
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