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Правительство Армении ушло в отставку
18.05.2017 14:49 — Новости Мира | БелТА
18 мая, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. Президент Армении Серж Саргсян подписал указ об отставке правительства Армении. Об этом "Арменпресс" сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.
"Принять отставку правительства Армении, - говорится в документе. - Членам правительства Армении - продолжать исполнять свои обязанности до формирования нового правительства".
Указ вступает в силу с момента подписания.
Очередные парламентские выборы состоялись в Армении 2 апреля. В Национальное собрание прошли четыре политические силы: Республиканская партия Армении, блок "Царукян", блок "Выход", партия "Дашнакцутюн".-0-
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"Принять отставку правительства Армении, - говорится в документе. - Членам правительства Армении - продолжать исполнять свои обязанности до формирования нового...
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