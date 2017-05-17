Правительство Армении ушло в отставку

18 мая, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. Президент Армении Серж Саргсян подписал указ об отставке правительства Армении. Об этом "Арменпресс" сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

"Принять отставку правительства Армении, - говорится в документе. - Членам правительства Армении - продолжать исполнять свои обязанности до формирования нового правительства".

Указ вступает в силу с момента подписания.

Очередные парламентские выборы состоялись в Армении 2 апреля. В Национальное собрание прошли четыре политические силы: Республиканская партия Армении, блок "Царукян", блок "Выход", партия "Дашнакцутюн".-0-