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Умер основатель Fox News Роджер Эйлс

18.05.2017 16:11 — Новости Мира | БелТА  
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Умер основатель Fox News Роджер Эйлс
Роджер Эйлс. Фото из архива

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель и экс-глава телеканала Fox News Роджер Эйлс скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Роджер Эйлс основал телеканал Fox News в 1996 году. Он был во главе телеканала вплоть до июля 2016 года.

Fox News является частью конгломерата 21st Century Fox Руперта Мердока. Телеканал считается главным конкурентом CNN.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Роджер Эйлс основал телеканал Fox News в 1996 году. Он был во главе телеканала вплоть до июля 2016 года.

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