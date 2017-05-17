Умер основатель Fox News Роджер Эйлс

Роджер Эйлс. Фото из архива

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель и экс-глава телеканала Fox News Роджер Эйлс скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Роджер Эйлс основал телеканал Fox News в 1996 году. Он был во главе телеканала вплоть до июля 2016 года.

Fox News является частью конгломерата 21st Century Fox Руперта Мердока. Телеканал считается главным конкурентом CNN.-0-