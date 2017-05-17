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Умер основатель Fox News Роджер Эйлс
18.05.2017 16:11 — Новости Мира | БелТА
Роджер Эйлс. Фото из архива
18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель и экс-глава телеканала Fox News Роджер Эйлс скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.
Роджер Эйлс основал телеканал Fox News в 1996 году. Он был во главе телеканала вплоть до июля 2016 года.
Fox News является частью конгломерата 21st Century Fox Руперта Мердока. Телеканал считается главным конкурентом CNN.-0-
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Роджер Эйлс основал телеканал Fox News в 1996 году. Он был во главе телеканала вплоть до июля 2016 года.
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