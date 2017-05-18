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Более 240 человек умерли от холеры в Йемене за три недели - ВОЗ
19.05.2017 13:21 — Новости Мира | БелТА
19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 23 тыс. случаев заболевания холерой и более 240 случаев смерти от этой болезни зарегистрировано в Йемене за последние три недели. Об этом сообщила сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), информирует ТАСС.
"За последние три недели 23 425 заболело и 242 умерло", - заявил в ходе брифинга в Женеве по телефону из Йемена представитель ВОЗ в этой стране Невио Загария. По его словам, болезнь зафиксирована в 18 из 23 провинций страны.
Представитель ВОЗ напомнил, что холера распространялась в Йемене с октября 2016 года, однако в декабре пошла на спад. В связи с новой вспышкой этого недуга ВОЗ расценивает ситуацию как "крайне тревожную". Всего с октября по 17 мая зарегистрировано более 45 тыс. случаев холеры.
14 мая в связи со вспышкой холеры власти йеменской столицы Саны ввели в городе режим чрезвычайного положения.-0-
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"За последние три недели 23 425 заболело и 242 умерло", - заявил в ходе брифинга в Женеве по телефону из Йемена представитель ВОЗ в этой стране Невио Загария. По его...
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