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Редкие драгоценные камни представлены на международной ярмарке в Китае

19.05.2017 14:21 — Новости Мира | БелТА  
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19 мая, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. 5-я китайская международная ярмарка драгоценных камней открылась 18 мая в провинции Хунань.

Редкие драгоценные камни представили на выставке около 100 предприятий из более чем 50 стран мира.-0-

 
 
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Редкие драгоценные камни представили на выставке около 100 предприятий из более чем 50 стран мира.

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