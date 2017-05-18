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Редкие драгоценные камни представлены на международной ярмарке в Китае
19.05.2017 14:21 — Новости Мира | БелТА
19 мая, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. 5-я китайская международная ярмарка драгоценных камней открылась 18 мая в провинции Хунань.
Редкие драгоценные камни представили на выставке около 100 предприятий из более чем 50 стран мира.-0-
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Редкие драгоценные камни представили на выставке около 100 предприятий из более чем 50 стран мира.
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