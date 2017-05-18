В Иране продлили время голосования на президентских выборах

Голосование на выборах президента Ирана повторно продлено еще на два часа — на этот раз с 20.00 до 22.00 по местному времени (с 18.30 до 20.30 по московскому времени). Как сообщили в Штабе по проведению выборов, такое решение принято министром внутренних дел ИРИ Абдольрезой Рахмани Фазли.



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Ранее глава МВД сообщил журналистам, что законодательство о выборах предусматривает продление работы избирательных участков максимально до полуночи в день проведения выборов. Министр также отметил, что после объявления результатов кандидаты имеют три дня на их обжалование.

Как сообщает агентство FARS, по состоянию на 19.00 (17.30 по московскому времени) проголосовали более 25 млн избирателей, то есть почти половина электората, численность которого составляет 56,41 млн человек.

Борьбу за пост президента ведут четыре кандидата: баллотирующийся на второй президентский срок Хасан Роухани, бывший генпрокурор Эбрахим Раиси, экс-министр культуры и исламской ориентации Мостафа Ага Мирсалим и экс-министр промышленности Мостафа Хашеми Таба.

Для победы необходимо набрать более 50% голосов. Если по итогам голосования сегодня это не удастся сделать ни одному из претендентов, состоится второй тур.

Ранее стало известно, что голосование на выборах президента Ирана продлено с 18.00 до 20.00 по местному времени (с 16.30 до 18.30 по московскому времени).