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В Сочи обрушился одноэтажный дом: внутри могут быть пострадавшие

19.05.2017 22:04 — Новости Мира | БелТА  
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В Сочи обрушился одноэтажный дом: внутри могут быть пострадавшие

Информагентства сообщают об обрушении одноэтажного жилого дома на юге России в Сочи. Не исключено, что под завалами могут находиться люди.

Очевидцы сообщают, что слышали характерный хлопок, свидетельствующий о взрыве газа. Внутри здания могут находится по меньшей мере два человека.

На месте происшествия находится спасательная бригада, состоящая их десяти человек и двух единиц техники.

 
 
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Очевидцы сообщают, что слышали характерный хлопок, свидетельствующий о взрыве газа. Внутри здания могут находится по меньшей мере два человека.

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