В Сочи обрушился одноэтажный дом: внутри могут быть пострадавшие

Информагентства сообщают об обрушении одноэтажного жилого дома на юге России в Сочи. Не исключено, что под завалами могут находиться люди.

Очевидцы сообщают, что слышали характерный хлопок, свидетельствующий о взрыве газа. Внутри здания могут находится по меньшей мере два человека.

На месте происшествия находится спасательная бригада, состоящая их десяти человек и двух единиц техники.