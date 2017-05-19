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В Сочи обрушился одноэтажный дом: внутри могут быть пострадавшие
19.05.2017 22:04 — Новости Мира | БелТА
Информагентства сообщают об обрушении одноэтажного жилого дома на юге России в Сочи. Не исключено, что под завалами могут находиться люди.
Очевидцы сообщают, что слышали характерный хлопок, свидетельствующий о взрыве газа. Внутри здания могут находится по меньшей мере два человека.
На месте происшествия находится спасательная бригада, состоящая их десяти человек и двух единиц техники.
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Очевидцы сообщают, что слышали характерный хлопок, свидетельствующий о взрыве газа. Внутри здания могут находится по меньшей мере два человека.
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