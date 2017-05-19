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В КНДР опубликовали видео с "организатором покушения" на Ким Чен Ына

20.05.2017 20:25 — Новости Мира | Tut.by  
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На северокорейском пропагандистском сайте Uriminzokkiri опубликован ролик, в котором, по версии автора, показан гражданин КНДР, готовивший покушение на лидера страны Ким Чен Ына. Видео доступно на сайте YouTube.


Фото: Reuters

На кадрах демонстрируется мужчина по имени Ким Сон Ир. По его словам, он был одурачен вражеской пропагандой против республики, и его вовлекли в «ужасное преступление» спецслужбы Южной Кореи и США. Также показаны планшетный компьютер и смартфон южнокорейской компании Samsung — с их помощью, предположительно, велась переписка с разведкой Республики Корея.

О том, что в КНДР заслали убийцу, Пхеньян сообщил 5 мая. Как следует из текста, распространенного Министерством безопасности КНДР, первоначально планировалось, что во время одного из массовых мероприятий мужчина приведет в действие взрывное устройство, в результате чего погибнут северокорейские руководители. Однако позже планы якобы изменились: ликвидацию Ким Чен Ына было решено провести с использованием высокотоксичного биохимического вещества.

Сообщается, что агенту было передано 20 тысяч долларов и средства спутниковой связи. В августе 2016-го ему было поручено провести сбор информации о местах проведения массовых мероприятий, на которых будет присутствовать Ким Чен Ын. Для подкупа сообщников шпиону передали еще 100 тысяч долларов, а также подробные инструкции по совершению нападения.

Как был выявлен и обезврежен вероятный убийца северокорейского лидера, не уточняется.

«Заговор против Ким Чен Ына». Новые подробности: облучение при помощи нанотехнологий

 
 
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На кадрах демонстрируется мужчина по имени Ким Сон Ир. По его словам, он был одурачен вражеской пропагандой против республики.

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