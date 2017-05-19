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В КНДР опубликовали видео с "организатором покушения" на Ким Чен Ына
20.05.2017 20:25 — Новости Мира | Tut.by
На северокорейском пропагандистском сайте
На кадрах демонстрируется мужчина по имени Ким Сон Ир. По его словам, он был одурачен вражеской пропагандой против республики, и его вовлекли в «ужасное преступление» спецслужбы Южной Кореи и США. Также показаны планшетный компьютер и смартфон южнокорейской компании Samsung — с их помощью, предположительно, велась переписка с разведкой Республики Корея.
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Сообщается, что агенту было передано 20 тысяч долларов и средства спутниковой связи. В августе 2016-го ему было поручено провести сбор информации о местах проведения массовых мероприятий, на которых будет присутствовать Ким Чен Ын. Для подкупа сообщников шпиону передали еще 100 тысяч долларов, а также подробные инструкции по совершению нападения.
Как был выявлен и обезврежен вероятный убийца северокорейского лидера, не уточняется.
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На кадрах демонстрируется мужчина по имени Ким Сон Ир. По его словам, он был одурачен вражеской пропагандой против республики.
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