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В Турции попал в аварию автобус с делегатами съезда: около 30 человек получили ранения
21.05.2017 21:26 — Новости Мира | БелТА
Транспортное средство, в салоне которого находились участники внеочередного конгресса правительственной партии, попало в аварию в районе Полатлы провинции Анкара, передают информагентства.
В результате происшествия по меньшей мере 30 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди них водитель транспортного средства и делегаты от Партии справедливости и развития. Сообщается, что состояние пострадавших не вызывает опасений.
По неустановленной пока причине водитель автобуса потерял управление и на полной скорости врезался в столб у пешеходного перехода. Всего в салоне находились 39 человек, направлявшихся в Анкару из Измира.
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Среди них водитель транспортного средства и делегаты от Партии справедливости и развития. Сообщается, что состояние пострадавших не вызывает опасений.
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