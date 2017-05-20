В Турции попал в аварию автобус с делегатами съезда: около 30 человек получили ранения

Транспортное средство, в салоне которого находились участники внеочередного конгресса правительственной партии, попало в аварию в районе Полатлы провинции Анкара, передают информагентства.

В результате происшествия по меньшей мере 30 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди них водитель транспортного средства и делегаты от Партии справедливости и развития. Сообщается, что состояние пострадавших не вызывает опасений.

По неустановленной пока причине водитель автобуса потерял управление и на полной скорости врезался в столб у пешеходного перехода. Всего в салоне находились 39 человек, направлявшихся в Анкару из Измира.