Мотогонщик Ники Хэйден скончался после аварии в Италии

Американский мотогонщик Ники Хэйден, бывший чемпион Moto GP, скончался в возрасте 35 лет после ДТП в Италии, передают информагентства. Это произошло спустя пять дней после инцидента.

Хэйден, чемпион мира 2006 года в классе MotoGP, был доставлен в больницу Маурицио Буфалини в Чезене, Италия, после аварии на прошлой неделе. Его состояние с самого начала оценивалось как тяжелое.

Напомним, 17 мая Хэйден ехал на велосипеде в районе городка Римини, когда произошло столкновение с автомобилем. Позднее врачи госпиталя в Чезене сообщили, что у мотогонщика множественные травмы, представляющие серьезную угрозу для его жизни.

Сегодня ближе к вечеру официально было сообщено о его кончине.