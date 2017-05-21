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Мотогонщик Ники Хэйден скончался после аварии в Италии
22.05.2017 22:24 — Новости Мира | БелТА
Американский мотогонщик Ники Хэйден, бывший чемпион Moto GP, скончался в возрасте 35 лет после ДТП в Италии, передают информагентства. Это произошло спустя пять дней после инцидента.
Хэйден, чемпион мира 2006 года в классе MotoGP, был доставлен в больницу Маурицио Буфалини в Чезене, Италия, после аварии на прошлой неделе. Его состояние с самого начала оценивалось как тяжелое.
Напомним, 17 мая Хэйден ехал на велосипеде в районе городка Римини, когда произошло столкновение с автомобилем. Позднее врачи госпиталя в Чезене сообщили, что у мотогонщика множественные травмы, представляющие серьезную угрозу для его жизни.
Сегодня ближе к вечеру официально было сообщено о его кончине.
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Хэйден, чемпион мира 2006 года в классе MotoGP, был доставлен в больницу Маурицио Буфалини в Чезене, Италия, после аварии на прошлой неделе. Его состояние с самого начала...
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