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Перед визитом Трампа в Тел-Авиве произошло опасное ДТП

22.05.2017 23:44 — Новости Мира | БелТА  
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Перед визитом Трампа в Тел-Авиве произошло опасное ДТП

Накануне визита президента США Дональда Трампа в Израиль произошел опасный инцидент с участием легкового автомобиля и пешеходов, сообщают информагентства. Один из водителей потерял управление и врезался в группу людей.

Как сообщается, в результате наезда травмы разной степени тяжести получили как минимум пять человек. Двое пострадавших по-прежнему находятся в тяжелом состоянии.

Полиция заявляет, что речь идет о дорожно-транспортном происшествии. Нет причин утверждать, что это был теракт или преднамеренный въезд в толпу. Тем не менее, по факту ДТП проводится дополнительная проверка.

 
 
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Полиция заявляет, что речь идет о дорожно-транспортном происшествии. Нет причин утверждать, что это был теракт.

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