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Белый дом подтвердил прекращение безвозмездных военных субсидий Украине
23.05.2017 06:44 — Новости Мира | Tut.by
Глава административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни заявил о прекращении безвозмездных военных субсидий Украине и некоторым другим странам. Об этом Малвейн сообщил журналистам, передает Reuters.
По словам Малвейна, Белый дом меняет несколько иностранных военных программ с прямых грантов на кредиты. «Вместо того, чтобы предоставить кому-либо $ 100 млн, мы может предоставить им кредитные гарантии, в результате они смогут покупать больше вещей», — сказал глава управления.
Как сообщает агентство, программы военных субсидий будут сохранены для Израиля и для Египта.
Ранее The Wall Street Jouranl
Издание подчеркивало, что Госдеп намерен продолжать распределять военные гранты Израилю ($ 3,1 млрд), Иордании ($ 250 млн) и Египту ($ 1,3 млрд), что будет учтено в бюджете на 2018 год.
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Белый дом меняет несколько иностранных военных программ с прямых грантов на кредиты.
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