Подозреваемого в терроризме сняли с лондонского рейса в Турцию

Офицеры полиции из подразделения по борьбе с терроризмом задержали 37-летнего мужчину в лондонском аэропорту Станстед, когда он уже садился в самолет, летящий в Турцию.

При этом, по предварительной информации, мужчина направлялся в Сирию.

В соответствии с британским Актом о терроризме мужчина был арестован по подозрению в подготовке терактов и доставлен в полицейский участок на юге Лондона.

Сейчас полиция проводит обыски по двум адресам на севере города.

Полиция подчеркивает, что это задержание никак не связано с нападением в Манчестере, где в понедельник вечером смертник осуществил взрыв во время концерта американской певицы Арианы Гранде.

По последним данным, в результате взрыва на «Манчестер-арене» погибли 22 человека , 59 получили ранения.

Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в Британии, России и других странах экстремистская группировка «Исламское государство».

Взрыв в концертном зале «Манчестер-арена» — самый кровавый теракт в Британии после взрывов июля 2005 года в Лондоне, когда погибли более 50 человек.

Премьер-министр Тереза Мэй объявила о повышении уровня террористической угрозы в стране с нынешнего «серьёзного» до максимального «критического», что означает непосредственную угрозу теракта.