ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подозреваемого в терроризме сняли с лондонского рейса в Турцию

24.05.2017 07:17 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Офицеры полиции из подразделения по борьбе с терроризмом задержали 37-летнего мужчину в лондонском аэропорту Станстед, когда он уже садился в самолет, летящий в Турцию.

При этом, по предварительной информации, мужчина направлялся в Сирию.

В соответствии с британским Актом о терроризме мужчина был арестован по подозрению в подготовке терактов и доставлен в полицейский участок на юге Лондона.

Сейчас полиция проводит обыски по двум адресам на севере города.

Полиция подчеркивает, что это задержание никак не связано с нападением в Манчестере, где в понедельник вечером смертник осуществил взрыв во время концерта американской певицы Арианы Гранде.

По последним данным, в результате взрыва на «Манчестер-арене» погибли 22 человека, 59 получили ранения.

Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в Британии, России и других странах экстремистская группировка «Исламское государство».

Взрыв в концертном зале «Манчестер-арена» — самый кровавый теракт в Британии после взрывов июля 2005 года в Лондоне, когда погибли более 50 человек.

Премьер-министр Тереза Мэй объявила о повышении уровня террористической угрозы в стране с нынешнего «серьёзного» до максимального «критического», что означает непосредственную угрозу теракта.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При этом, по предварительной информации, мужчина направлялся в Сирию.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
СМИ рассказали о поездке исполнителя теракта в Манчестере в Ливию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика