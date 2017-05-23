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Подозреваемого в терроризме сняли с лондонского рейса в Турцию
24.05.2017 07:17 — Новости Мира | Tut.by
Офицеры полиции из подразделения по борьбе с терроризмом задержали 37-летнего мужчину в лондонском аэропорту Станстед, когда он уже садился в самолет, летящий в Турцию.
При этом, по предварительной информации, мужчина направлялся в Сирию.
В соответствии с британским Актом о терроризме мужчина был арестован по подозрению в подготовке терактов и доставлен в полицейский участок на юге Лондона.
Сейчас полиция проводит обыски по двум адресам на севере города.
Полиция подчеркивает, что это задержание никак не связано с нападением в Манчестере, где в понедельник вечером смертник осуществил взрыв во время концерта американской певицы Арианы Гранде.
По последним данным, в результате взрыва на «Манчестер-арене»
Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в Британии, России и других странах экстремистская группировка «Исламское государство».
Взрыв в концертном зале «Манчестер-арена» — самый кровавый теракт в Британии после взрывов июля 2005 года в Лондоне, когда погибли более 50 человек.
Премьер-министр Тереза Мэй объявила о
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При этом, по предварительной информации, мужчина направлялся в Сирию.
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