ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В центре Манчестера эвакуируют жителей многоквартирного дома в ходе спецоперации

24.05.2017 15:59 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре британского города Манчестер проходит спецоперация, сотрудники силовых ведомств эвакуируют людей из жилого многоквартирного дома. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на Manchester Evening News.

Спецоперация связана с расследованием взрыва на городском крытом стадионе после концерта Арианы Гранде. Цель рейда - одна из квартир в доме.

Ранее стало известно, что по подозрению в причастности к теракту были задержаны трое мужчин.

Теракт в городе Манчестер произошел вечером 22 мая после концерта певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил террорист-смертник. Погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спецоперация связана с расследованием взрыва на городском крытом стадионе после концерта Арианы Гранде. Цель рейда - одна из квартир в доме.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Все жертвы теракта в Манчестере опознаны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика