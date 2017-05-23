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В центре Манчестера эвакуируют жителей многоквартирного дома в ходе спецоперации
24.05.2017 15:59 — Новости Мира | БелТА
24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре британского города Манчестер проходит спецоперация, сотрудники силовых ведомств эвакуируют людей из жилого многоквартирного дома. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на Manchester Evening News.
Спецоперация связана с расследованием взрыва на городском крытом стадионе после концерта Арианы Гранде. Цель рейда - одна из квартир в доме.
Ранее стало известно, что по подозрению в причастности к теракту были задержаны трое мужчин.
Теракт в городе Манчестер произошел вечером 22 мая после концерта певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил террорист-смертник. Погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ.-0-
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Спецоперация связана с расследованием взрыва на городском крытом стадионе после концерта Арианы Гранде. Цель рейда - одна из квартир в доме.
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