В центре Манчестера эвакуируют жителей многоквартирного дома в ходе спецоперации

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре британского города Манчестер проходит спецоперация, сотрудники силовых ведомств эвакуируют людей из жилого многоквартирного дома. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на Manchester Evening News.

Спецоперация связана с расследованием взрыва на городском крытом стадионе после концерта Арианы Гранде. Цель рейда - одна из квартир в доме.

Ранее стало известно, что по подозрению в причастности к теракту были задержаны трое мужчин.

Теракт в городе Манчестер произошел вечером 22 мая после концерта певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил террорист-смертник. Погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ.-0-