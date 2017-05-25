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Американец на фуре протаранил заведение, фигурирующее в одном из телешоу

26.05.2017 22:03 — Новости Мира | БелТА  
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Американец на фуре протаранил заведение, фигурирующее в одном из телешоу

Водитель автопоезда умышленно направил многотонный грузовик в здание, принадлежащее одному развлекательному заведению в штате Невада (США), передают информагентства. К счастью, в результате наезда никто не пострадал.

40-летний водитель Брайан Брандт угнал трейлер до того, как совершить злодеяние. После этого, примерно в четыре часа ночи по местному времени, он подъехал к воротам заведения и снес их, проехав на территорию. Сообщается, что Брандт предусмотрительно надел бронежилет и маску перед тем, как направить грузовик в здание.

Will the Kardashian curse plague me forever! @TMZ pic.twitter.com/MSpSzITj6R

Персонал и руководство увеселительного заведения Moonlite Bunny Ranch не пострадал. В момент совершения наезда в помещении находились около 30 человек из числа персонала и 10 посетителей. Владелец сообщил, что сумма примерного ущерба оценивается в 400 тыс. долларов США.

Полиция не рассматривает произошедшее как теракт. Поводом к совершению преступления скорее послужили личные и бытовые мотивы - чувство зависти и мести или психические отклонения.

 
 
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Персонал и руководство увеселительного заведения Moonlite Bunny Ranch не пострадал. В момент совершения наезда в помещении находились около 30 человек из числа персонала и...

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