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Китайский истребитель прошел в опасной близости от самолета ВВС США
26.05.2017 23:01 — Новости Мира | БелТА
Истребитель Военно-воздушных сил Китайской Народной Республики опасно сблизился с американским самолетом берегового патрулирования Lockheed P-3 Orion, передают информагентства. Инцидент произошел в Южно-Китайском море.
Китайский самолет прошел всего в 30 метрах от воздушного судна иного государства. Представители вооруженных сил США назвали действия летчика КНР опасными и непрофессиональными. Они заявили, что инцидент будет передан по дипломатическим каналам и рассмотрен на высшем уровне.
Чуть ранее, 24 мая, два китайских истребителя пролетели в 200 метрах от американского разведывательного самолета, который был обнаружен в 240 км к юго-востоку от Гонконга. Один из перехватчиков попытался скорректировать курс самолета, помешав его маневрам.
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Китайский самолет прошел всего в 30 метрах от воздушного судна иного государства. Представители вооруженных сил США назвали действия летчика КНР опасными и...
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