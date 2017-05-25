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Китайский истребитель прошел в опасной близости от самолета ВВС США

26.05.2017 23:01 — Новости Мира | БелТА  
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Китайский истребитель прошел в опасной близости от самолета ВВС США

Истребитель Военно-воздушных сил Китайской Народной Республики опасно сблизился с американским самолетом берегового патрулирования Lockheed P-3 Orion, передают информагентства. Инцидент произошел в Южно-Китайском море.

Китайский самолет прошел всего в 30 метрах от воздушного судна иного государства. Представители вооруженных сил США назвали действия летчика КНР опасными и непрофессиональными. Они заявили, что инцидент будет передан по дипломатическим каналам и рассмотрен на высшем уровне.

Чуть ранее, 24 мая, два китайских истребителя пролетели в 200 метрах от американского разведывательного самолета, который был обнаружен в 240 км к юго-востоку от Гонконга. Один из перехватчиков попытался скорректировать курс самолета, помешав его маневрам.

 
 
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Китайский самолет прошел всего в 30 метрах от воздушного судна иного государства. Представители вооруженных сил США назвали действия летчика КНР опасными и...

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