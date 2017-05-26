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Жертвами взрыва автомобиля в Афганистане стали 18 человек
27.05.2017 13:05 — Новости Мира | БелТА
27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами взрыва автомобиля в Афганистане стали 18 человек, сообщают информагентства.
В провинции Хост в машине была заложена бомба. В результате взрыва погибли 18 человек, еще 6 получили ранения, в том числе 2 ребенка.
Взрыв произошел в первый день священного для мусульман месяца Рамадан.-0-
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В провинции Хост в машине была заложена бомба. В результате взрыва погибли 18 человек, еще 6 получили ранения, в том числе 2 ребенка.
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