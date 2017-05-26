27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами взрыва автомобиля в Афганистане стали 18 человек, сообщают информагентства.

В провинции Хост в машине была заложена бомба. В результате взрыва погибли 18 человек, еще 6 получили ранения, в том числе 2 ребенка.

Взрыв произошел в первый день священного для мусульман месяца Рамадан.-0-